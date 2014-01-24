Рівненщина: гості потрапили до інфекційки після святкування дня народження у кафе

Впродовж 22-23 січня у місті Корець Рівненської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 8 осіб, які святкували день народження в одному із кафе міста.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, госпіталізовані перебувають у стані середнього та легкого ступенів важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія перебуває під контролем Управління ДСНС України у Рівненській області.