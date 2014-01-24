Рівненщина: гості потрапили до інфекційки після святкування дня народження у кафе
10:45, 24 січня 2014Новини регіонів
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Впродовж 22-23 січня у місті Корець Рівненської області до інфекційного відділення центральної районної лікарні з гострою кишковою інфекцією госпіталізовано 8 осіб, які святкували день народження в одному із кафе міста.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, госпіталізовані перебувають у стані середнього та легкого ступенів важкості. Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Подія перебуває під контролем Управління ДСНС України у Рівненській області.
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