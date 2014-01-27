У повітрі на вулиці Грушевського зафіксовано перевищення шкідливих речовин у 2-4 рази

Державна санітарно-епідеміологічна служба у місті Києві 24 січня провела лабораторні дослідження на столичній вулиці Грушевського щодо наявності у повітрі шкідливих речовин, і вміст у відібраних пробах повітря діоксиду азоту, вуглецю оксиду та ангідриду сірчистого перевищував гранично допустиму концентрацію згідно з вимогами «Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)» в 2-4 рази.

Про це повідомляє пресс-служба Міністерства охорони здоров’я україни.

«Експертиза виявила, що перевищення діоксиду азоту становить 0,12 мг/м3, вуглецю оксиду –7,4-7,5 мг/м3, ангідриду сірчистого – 0,2 мг/м3. У зв'язку з перевищенням у 2-4 рази показників хімічних сполук, які потрапляють в атмосферу при спалюванні автомобільних шин, виникає підвищена небезпека для людини», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що всі перелічені речовини викликають онкологічні захворювання і входять у список небезпечних токсинів Міжнародної організації з дослідження раку та Агентства з охорони довкілля США.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з 19 січня на вуиці. Грушевського в Києві триває протистаяння між активістами Євромайдану та співробітниками силових структур. Сотні людей поранені, є вбиті.

Щоб не допустити наступу правоохоронців, активісти палять автомобільні шини, створюючи вогняний кордон.