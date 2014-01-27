У Криму через непогоду не працюють переправа і аеропорт

Керченська поромна переправа і міжнародний аеропорт «Сімферополь» призупинили роботу через непогоду в Криму.

Так, на сайті переправи вказано, що підприємство не працює з 26 січня. Пороми з Криму до Росії почнуть ходити після поліпшення погоди в Керченській протоці.

Як повідомив УНІАН представник аеропорту, аеропорт перестав працювати 27 січня через крижаний дощ, який став причиною обмерзання злітно-посадочної смуги.

За словами співрозмовника, підприємство почне приймати і відправляти рейси орієнтовно о 12:00, коли смугу оброблять реагентами.

У Криму 27 січня очікуються дощ, мокрий сніг, ожеледиця, місцями сильні опади, північно-східний вітер 15-20 м/с. На дорогах Криму ожеледиця. У регіоні оголошено штормове попередження. Без світла залишилися 15 сіл, повідомляє прес-служба кримського управління ДСНС.