У Львові жінка та її малі діти отруїлися невідомою речовиною
15:40, 27 січня 2014Новини регіонів
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Фото : Обозреватель
У Львові невідомою речовиною отруїлася 34-річна жінка з двома малолітніми дітьми.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту львівської ОДА, небезпечна подія сталася 26 січня у житловому будинку на вул. Під Голоском у Львові.
Невідомою речовиною отруїлося три особи: 34-річна жінка та двоє дітей 2011 року народження. Постраждалих госпіталізовано в лікарні у стані середнього та легкого ступеню важкості.
Причина події – з’ясовується.
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