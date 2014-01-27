У Львові жінка та її малі діти отруїлися невідомою речовиною

У Львові невідомою речовиною отруїлася 34-річна жінка з двома малолітніми дітьми.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту львівської ОДА, небезпечна подія сталася 26 січня у житловому будинку на вул. Під Голоском у Львові.

Невідомою речовиною отруїлося три особи: 34-річна жінка та двоє дітей 2011 року народження. Постраждалих госпіталізовано в лікарні у стані середнього та легкого ступеню важкості.

Причина події – з’ясовується.