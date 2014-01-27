Одещина: Южне знову знеструмлено, ремонтні бригади працювати не можуть

В Одеській області місто Южне знову знеструмлено, автовежі ремонтних бригад перевертає вітер.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на нараді, присвяченій боротьбі з негодою в регіоні, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної держадміністрації Петро Буюклі.

За його словами, електропостачання міста припинилося через падіння п'яти опор високовольтних ліній електропередач (110 кВ), ще дві нахилилися й потребують заміни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергопостачальної компанії «Одесаобленерго», 7 опор вийшли з ладу сьогодні вранці через заледеніння й налипання мокрого снігу, що призвело до відключення 4 ліній 110 кВ, із яких дві живлять Одеський припортовий завод. У прес-службі додали, що завод перейшов на резервне живлення і там проблем немає, але відсутня електрика в морському порту «Южний».

«У ремонтно-відновлювальних роботах задіяні всі бригади й багато спецтехніки. Проте техніка не витримує. Зокрема, зараз люди не можуть працювати на автовежах, оскільки їх перевертають сильні пориви вітру.

Зараз робляться спроби підключення за тимчасовою схемою від підстанції «Термінал» 110 кВ. Сподіваємося, що до кінця дня проблему буде вирішено», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, із 20 до 22 січня в Одеській області місто Южне було знеструмлено через обрив двох ліній 110 кВ. Обрив стався у зв'язку з різким погіршенням погодних умов. Зокрема, через обмерзання проводів і сильного поривчастого вітру обірвалися дві лінії, що йдуть до підстанції «Берегова».

Через відсутність електрики в Южному було відсутнє водопостачання й опалення.

Довідка УНІАН. Южне – місто обласного значення, розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря, за 35 км від Одеси. В місті проживає близько 30 тис. осіб.