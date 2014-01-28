Сьогодні до бригад "швидкої" у Києві звернулися 3 особи, двох із них госпіталізовано
12:01, 28 січня 2014Новини регіонів
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Скорая помощь
За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 6:00 28 січня (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулася 3 особи, з яких 2 госпіталізовано.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, причини звернення – закрита травма грудної клітини та забій м’яких тканин голови.
Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15.03.
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