Сьогодні до бригад "швидкої" у Києві звернулися 3 особи, двох із них госпіталізовано

За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 6:00 28 січня (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулася 3 особи, з яких 2 госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, причини звернення – закрита травма грудної клітини та забій м’яких тканин голови.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15.03.