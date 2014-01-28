Пацієнт психлікарні ім.Павлова намагався вбити лікаря
16:08, 28 січня 2014Новини регіонів
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Чоловік пройшов курс лікування і був виписаний, але не йому ніде було жити, у зв'язку з чим, на його думку, його занадто рано виписали з лікарні
Вивіска у психлікарні імені Павлова / http://www.x-top.org/prikol/20813/
У Києві пацієнт психіатричної лікарні імені Павлова намагався вбити завідуючого відділенням, у якому лікувався.
Як повідомили УНІАН у Подільському райуправлінні столичної міліції, чоловік пройшов курс лікування і був виписаний, але не йому ніде було жити, у зв'язку з чим, на його думку, його занадто рано виписали з лікарні.
Як зазначили в міліції, пацієнт зайшов до кабінету завідуючого відділенням і встромив ножа йому в груди, після чого втік.
Викликаний наряд міліції затримав нападника. Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.
Що стосується потерпілого лікаря, поранення виявилося незначним, його здоров'ю нічого не загрожує.
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