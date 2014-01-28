Через несприятливу погоду призупинено навчання в школах Бердянська

17:58, 28 січня 2014
Новини регіонів
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На деяких територіях, де рішення про призупинення навчального процесу ухвалено не було, діти не змогли потрапити на уроки через неможливість дістатися до шкіл

Негода. Фото УНІАН

У Запорізькій області через несприятливі погодні умови припинено навчальний процес у всіх школах Бердянська і трьох районів області: Приморському, Приазовському, Кам'янко-Дніпровському . Ще у двох районах області - Якимівському та Токмацькому - закриті для учнів по 3 загальноосвітніх школи.

Як повідомили УНІАН у департаменті освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, у зв'язку з погіршенням погодних умов у понеділок департаментом до органів місцевого самоврядування були направлені листи-рекомендації щодо призупинення або продовження навчального процесу з урахуванням погодних умов.

«Станом на сьогодні через негоду навчальний процес перервано для 17500 школярів Запорізької області. Повністю припинено навчання у 92 загальноосвітніх школах: м. Бердянськ (18 навчальних закладів, 8,589 тис. учнів), Приморського району (23 навчальних заклади, 2,678 тис. учнів), Приазовського району (29 навчальних закладів, 2,683 тис. учнів) і Кам'янко-Дніпровського району (16 навчальних закладів, 3,190 тис. учнів), у 3 школах Токмацького і у 3 школах Якимівського районів Запорізької області, де навчається близько 400 школярів», - повідомили у департаменті науки і освіти ЗОДА.

У департаменті так само відзначили, що на деяких територіях, де рішення про призупинення навчального процесу ухвалено не було, діти не змогли потрапити на уроки через неможливість дістатися до шкіл.

Так, зокрема, у Мелітопольському районі через обмерзання і заметів на сільських дорогах не вийшли на маршрут 6 шкільних автобусів, у Ново-Миколаївському - 5, у Запорізькому - 7, у Бердянському - 1, не вийшли на маршрут кілька автобусів у Вільнянському районі.

У департаменті відзначили, що інформація з доставки дітей до шкіл на території Запорізької області продовжує збиратися і оброблятися.

Довідка УНІАН . У минулі вихідні - 24-25 січня погодні умови на території Запорізької області різко погіршилися, дощ і мокрий сніг змінилися різким зниженням температури до 8-15 морозу, в результаті чого дороги і тротуари перетворилися на суцільний лід. Сніг, що пройшов на більшій частині території Запорізького регіону, у ніч з 27 на 28 січня посилив ситуацію: лід на дорогах накрило шаром снігу.

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