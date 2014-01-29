Через морози в Луганській області не вийшли на заняття більш як 40 тисяч школярів

У зв'язку з несприятливими погодними умовами припинено навчальний процес у 258 школах Луганської області, що налічують більш як 40 тис. учнів.

Про це УНІАН повідомили в департаменті освіти і науки Луганської облдержадміністрації.

Прес-служба ЛОДА заявляє, що органи виконавчої влади мають право ухвалювати рішення про тимчасове припинення навчання учнів за умови, що температура повітря на вулиці опустилася до мінус 20 градусів за Цельсієм – для учнів початкових класів, до мінус 24 градуси за Цельсієм – для учнів 5-11 класів.

У зв'язку з цим припинено заняття в 1-11 класах 121-ої школи (26,069 тис. учнів) і в 1-4 класах 137-ої (14,311 тис. учнів) шкіл.

Станом на 28 січня, навчальний процес припинено в Антрацитівському, Білокуракинському, Міловському, Новопсковському, Лутугинському, Сватівському, Станично-Луганському, Марківському, Старобільському і Перевальському районах, а також у містах Алчевськ, Краснодон, Первомайськ, Ровеньки і Стаханов.

При цьому фахівці департаменту освіти і науки Луганської облдержадміністрації заявляють, що припинення занять у школах через морози зрештою не позначиться на навчальному процесі.

Школярам вже роздали домашні завдання, а у разі тривалих морозів готові навіть проводити уроки дистанційно.