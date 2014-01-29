Тернопільщина: "швидка" з тримісячним немовлям потрапила у снігові замети

На Тернопільщині рятувальники витягли з снігових заметів «швидку» та автомобіль, в якому їхала сім’я із тримісячною дитиною.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, інциденти сталися учора. Зокрема о 14:30 на пункт зв’язку оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що в Збаразькому районі автомобіль самостійно не може виїхати із снігового замету. Для ліквідації наслідків дорожньої ситуацій до місця події прибула оперативна група Збаразького районного відділу Управління державної служби надзвичайних ситуацій в області та надала допомогу щодо евакуації легкового автомобіля в якому знаходилося подружжя із трьохмісячною дитиною.

А вночі між селом Рудка та Новий Кокорів Кременецького району черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини вивільнено із снігового замету автомобіль бригади швидкої медичної допомоги, що прямував до місця виклику в селі Новий Кокорів. Надалі продовжити рух в село карета швидкої не змогла через великий сніговий покрів.