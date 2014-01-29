Григоріївська Міжнародна Школа розпочала набір учнів на стипендіальні місця

28 січня 2014 року в Григоріївській Міжнародній Школі (ГІС) розпочався набір учнів на стипендіальні місця.

Як повідомили УНІАН у Благодійному фонді Ріната Ахметова "Розвиток України", на 2014-2015 навчальний рік стипендії будуть видаватися дітям із сімей загиблих шахтарів і дітям з обмеженими фізичними можливостями віком від 9 до 13 років із Донецька і Донецької області.Стипендії забезпечить Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».Для здійснення конкурсного відбору на рівні школи створено незалежний Стипендіальний комітет.

Григоріївська Міжнародна Школа дасть можливість своїм учням отримати фундамент знань і умінь, необхідний для подальшого успішного життя. Професійні педагоги і спеціально розроблена навчальна програма школи російською та англійською мовами забезпечать високий рівень освіти. Діти зможуть вільно володіти іноземними мовами. Для всіх учасників шкільного процесу, учнів і їхніх батьків, педагогів та адміністрації школи в ГІС розроблено кодекс, який регулює шкільну дисципліну і порядок взаємовідносин між представниками багатонаціональної шкільної спільноти. Учні будуть дотримуватися правил поведінки і носити шкільну форму, що дозволить створити особливий клімат у колективі школи й ефективно навчатися за складною навчальною програмою, де діти змагатимуться знаннями і талантами. Для інклюзивної освіти в школі створено всі умови відповідно до європейських стандартів.

Персональний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» у першому навчальному році забезпечить стипендіальні місця на загальну суму понад чверть мільйона доларів. Частка стипендіатів складе 25% від кількості набраних учнів у віковій категорії від 9 до 13 років.

Директор фонду Анатолій Заболотний зазначив, що у перший рік буде забезпечено 20 стипендій, що складе чверть мільйона доларів.

"У другий рік ми плануємо вийти на рівень 50 стипендій, а це $650 тисяч, і до п'ятого року роботи школи ми плануємо заснувати 84 стипендії на $195 000. На першому році ж існування школи стипендіатів будуть вибирати з дітей, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Оскільки Донецьк - це шахтарська столиця, було прийнято рішення в першу чергу підтримати дітей із сімей загиблих шахтарів. Це буде справедливо. Одночасно будуть видаватися стипендії для дітей із особливими потребами. Інклюзивна освіта буде постійною політикою школи та стипендіальної програми, аджев Україні цю культуру потрібно розвивати», - сказав Заболотний.

Набір дітей на стипендіальні місця здійснює незалежний Стипендіальний комітет, створений на рівні школи . Стипендіальний комітет складається з п'яти авторитетних експертів у сфері освіти, як українських , так і міжнародних. Для вступу на стипендіальні місця необхідно подати заявку і всі необхідні документи в Григорівський Міжнародну Школу в період з 28 січня по 15 березня 2014 року, пройти тестування та інтерв'ювання дітей і батьків. Остаточне рішення буде прийматися стипендіального комітетом після розгляду документів претендентів і особистої співбесіди з ними.

Набір дітей на стипендіальні місця здійснює незалежний Стипендіальний комітет, створений на рівні школи. Стипендіальний комітет складається з п'яти авторитетних експертів у сфері освіти, як українських, так і міжнародних. Для вступу на стипендіальні місця необхідно подати заявку й усі необхідні документи до Григоріївської Міжнародної Школи в період із 28 січня до 15 березня 2014 року, пройти тестування та інтерв'ювання дітей і батьків. Остаточне рішення буде прийматися Стипендіальним комітетом після розгляду документів претендентів і особистої співбесіди з ними.

«Запорука успішного проходження тестування та інтерв'ю в нашій школі – це висока мотивація вступника, а також знання та навички, які він придбав упродовж життя, – говорить директор Григоріївської Міжнародної Школи Решат Аріель. – Від вступників вимагатимуть високі академічні результати, отримані в попередніх навчальних закладах, а також бажання і готовність навчатися за складною і цікавою освітньою програмою».

Із детальною інформацією про процедуру набору учнів можна ознайомитися на сайті www.grigorivska.com, за телефоном (062) 34-34-881 і в офісі Григоріївської Міжнародної Школи за адресою: м. Донецьк, пр. Миру, 17, 10 поверх, офіс 101.

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Григоріївська Міжнародна Школа – це школа міжнародного зразка з усіма умовами для сприятливого навчального процесу та розвитку дітей, яка принесе в Україну найсучасніші міжнародні методики і технології навчання і збереже переваги української системи освіти.Особливістю школи стане одночасне отримання її випускниками українського та міжнародного дипломів.

Кількість робочих місць:110

Кількість навчальних місць:600 (більше 200 на 2014-2015 навчальний рік)

Початок набору студентів:14 жовтня 2013 року

Відкриття школи:1 вересня 2014 року