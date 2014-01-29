Миколаївщина: "швидка" врізалася в дерево - 5 людей госпіталізовано

У Миколаївській області водій автомобіля швидкої медичної допомоги, рухаючись автодорогою «Миколаїв-Станіслав-Херсон» у напрямі Миколаєва, врізався в дерево - постраждали 5 чоловік.

Як повідомили УНІАН у Державтоінспекції області, аварія сталася 28 січня близько 17.00 поблизу с. Балабанівка.

За попередніми даними, водій УАЗ-3741 не врахував дорожні умови, а саме ожеледь не оброблену протиожеледними матеріалами, не обрав безпечну швидкість руху, внаслідок чого не впорався з керуванням і допустив з'їзд на узбіччя, де сталося зіткнення з деревом.

Як з'ясувалося, лікарі поверталися до медичної установи разом з пацієнтом, якому необхідна була допомога.

В результаті ДТП до Жовтневої центральної райлікарні госпіталізовано 5 чоловік з травмами різного ступеня тяжкості - водій "швидкої", два медичні працівники, пацієнт і його дружина.