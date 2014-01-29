В багатьох областях України призупиняють заняття через холоди

У Запоріжжі від завтра призупинені заняття в школах

У Запоріжжі з четверга, 30 січня, припиняються заняття у школах.

Як розповіла УНІАН заступник директора Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Запорізької міської ради Наталія Вітковська, у зв'язку з несприятливими погодними умовами (прогнозованим зниженням температури до 20 градусів морозу і поривами вітру до 15-20 м/с ) у всіх 119 школах Запоріжжя, де навчається загалом 58,5 тис. школярів, з 30 січня призупиняється навчальний процес.

За словами Вітковської, заняття в школах однозначно не проводитимуться 30 і 31 січня. На цей самий період перериваються заняття спортивних шкіл Запоріжжя, центрів естетичного виховання та інших навчальних закладів для школярів.

Рішення про відновлення навчального процесу або продовження перерви у заняттях буде прийнято залежно від погодних умов.

Дошкільні заклади Запоріжжя, в тому числі навчально-виховні комплекси для дошкільнят, організовані у будівлях шкіл, роботу не перериватимуть.

Як повідомляв УНІАН, раніше - 28-29 січня - у Запорізькій області через несприятливі погодні умови було призупинено навчальний процес у всіх школах Бердянська і 3 районів області: Приморському, Приазовському, Кам'янко-Дніпровському. Ще у 2 районах Запорізького регіону - Якимівському та Токмацькому - заняття у школах були призупинені частково: були закриті по 3 загальноосвітніх школи. На вимушені «канікули» пішли 17500 школярів регіону.

Для учнів 1-4-х класів шкіл Дніпропетровська скасували навчання на два дні

У зв'язку зі зниженням температури до мінус 20 градусів для учнів 1-4-х класів шкіл Дніпропетровська на 30-31 січня призупинено навчально-виховний процес.

Як повідомили УНІАН в управлінні освіти міськради Дніпропетровська, розпорядження про це у середу підписав мер міста Іван Куліченко.

Згідно з розпорядженням, навчання у початковій школі призупиняється у зв'язку зі зниженням температури повітря до мінус 20 градусів і з метою запобігання впливу низьких температур на стан здоров'я учнів.

Як зазначають в управлінні, вчителі у школах будуть працювати. «Якщо дитину ні з ким залишити вдома, її можна буде привести до школи, де з нею проведуть індивідуальну консультаційну роботу», - йдеться в повідомленні міськуправління

Відповідно до розпорядження, школярі 5-11-х класів не підуть до школи у разі зниження температури повітря до мінус 24 градусів.

При цьому керівники навчальних закладів можуть самостійно приймати рішення про закриття окремих класів на карантин у зв'язку з досягненням епідеміологічного порогу захворюваності на ГРВІ - хворіють 15-20% школярів від загальної кількості учнів у класі.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровську 154 школи, в яких навчаються понад 80 тис. школярів, з них близько 34 тис. учні 1-4-х класів.

На Харківщині закрили школи у восьми районах області

У Харківській області через сильні морози у 8 з 27 районів області призупинено навчально-виховний процес.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент науки і освіти.

«У зв’язку зі зниженням температури зовнішнього повітря та з метою збереження здоров’я дітей станом на 14:00 29.01.2014 року у 8 районах області (Близнюківському, Валківському, Зачепилівському, Ізюмському, Куп’янському, Сахновщинському, Чугуївському, Шевченківському) розпорядженнями місцевих органів виконавчої влади тимчасово припинено навчально-виховний процес», - йдеться в повідомленні.

Крім цього, з 30 січня заняття планується призупинити в загальноосвітніх навчальних закладах ще 6 районів (Богодухівському, Дворічанському, Зміївському, Кегичівському, Коломацькому, Краснокутському).

За відомостями ОДА, відновити навчання в усіх районах планується 3 лютого.

У Кременчуці призупинено навчальний процес у 1-4 класах до 3 лютого

У Кременчуці, через лютий мороз, учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл відправили на вимушені канікули до 3 лютого.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні освіти.

За їх даними, в зв'язку очікуваним зниженням температури повітря з четверга до 25 градусів морозу, при вологості повітря 80% й сили вітру 5 м/с, учням молодших класів рекомендовано з 30 січня до 3 лютого залишатися вдома.

Начальник Кременчуцького міського управління освіти Геннадій Москалик заявив, що сьогодні мер міста Олег Бабаєв підпише наказ про скасування навчального процесу й учні молодшої школи будуть звільнені від занять на 30, 31 січня та 1 лютого. В цей період старшокласники продовжать навчання. Також свою роботу не припинять і дитячі садки.

У Донецьку на три дні призупинено навчальний процес у школах

У Донецьку через погодні умови на три дні призупинено навчальний процес у загальноосвітніх школах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької міськради, у зв'язку з погіршенням погодних умов на підставі Державних санітарних правил і норм в Донецьку на 30, 31 січня і 1 лютого призупинено навчально-виховний процес у загальноосвітніх установах міста (наказ управління освіти Донецької міської ради від 29.01.2014 №55).

У повідомленні говориться, що педагогічні працівники перебуватимуть у начальних установах. Для учнів, батьки яких не можуть залишити їх вдома, у школах організують дозвілля дітей в режимі груп продовженого дня. На період призупинення навчання скасовано в межах міста, районів і установ освіти всі масові заходи за участю дітей.

Пропущені навчальні дні будуть відпрацьовані за рахунок інтенсифікації навчального процесу, проведення індивідуальних і групових занять, говориться в повідомленні.