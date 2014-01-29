На Львівщині рятівники буксирують пасажирські автобуси

На дорогах Львівщини внаслідок ускладнення погодних умов на даний момент утворюються затори на автошляхах області, ускладнений проїзд до семи населених пунктів у Бродівському та Радехівському районах області.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, рятувальники надають допомогу у буксируванні із заметів автомобілів та автобусів, а також допомогу у вивільненні автомобілів, які з‘їжджають з дороги у кювети та потрапляють у снігові замети.

Як зазначається у повідомленні, 28 січня на автодорозі Львів – Ковель між селами Тодурковичі та Острів Сокальського району через складні погодні умови (сильна ожеледь та перемети на дорозі) ускладнений рух на даній частині автодороги. Пожежно-рятувальним відділенням здійснено буксирування 78 великовантажних автомобілів, 1 рейсового автобуса (знаходилось близько 30 пасажирів), 2 вантажних автомобілів, 3 легкових автомобілів.

Також, 28 січня, о 23.16, надійшло повідомлення про те, що у селі Чорний Острів Жидачівського району машина медицини катастроф, яка слідувала з новонародженою дитиною на штучному диханні до Львова, внаслідок складних погодних умов опинилася в сніговому переметі. Пожежно-рятувальним підрозділом машина медицини катастроф була відбуксована та супроводжена до траси Рогатин-Львів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, 30-31 січня в регіоні очікується подальше погіршення погодних умов: снігові замети та хуртовини, на дорогах – ожеледиця. Пориви вітру місцями сягатимуть 15-20 м/с.