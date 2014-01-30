В Одеській області рятувальники розвозять хліб до заблокованих снігопадом сіл.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, 8 населених пунктів Котовського району Одеської області «практично відрізані від решти світу».

«Селища замело снігом, а дороги до них стали практично не проїзними. Жителі населених пунктів Любомирка, Ганарати, Затишшя, Муроване, Нестоїти, Клементьєве, Станіславка і Стара Кульна залишилися без хліба - до магазинів не може під'їхати жоден автомобіль», - повідомили у відділі.

У ГУ ДСНС зазначили, що рятувальники області виділили автомобіль підвищеної прохідності спеціально для доставки хліба.

«Сьогодні котовські рятувальники разом з експедиторами, які повинні доставляти хлібобулочні вироби до магазинів, на автомобілі «КамАЗ-4320» привезли до названих населених пунктів 2,5 тис. буханок хліба», - повідомили у відділі.