У Тернополі відкрили мобільний пересувний пункт обігріву.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міської ради, діє він на базі вантажівки КамАЗ з причепом і розміщений зараз у парку імені Тараса Шевченка.

«Там є намет, який обігрівається. Тобто люди можуть там і ночувати, і поїсти, і цілодобово отримати першу медичну допомогу. У пункті чергують працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівники Червоного Хреста, а організовує харчування благодійний фонд «Карітас», – сказав начальник міського відділу ДСНС Ігор Павук.

За його словами, у наметі всім бажаючим дають канапки, булочки, чай.

Павук також повідомив, що окрім даного пересувного пункту обігріву в Тернополі діють ще три стаціонарних пункти – у міських лікарнях № 1, 2 та 3, де можна відігрітися та отримати першу медичну допомогу.

Мобільний пункт обігріву відкрили у зв’язку із морозами і тим, що почастішали випадки обморожень.