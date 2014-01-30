На Хмельниччині працюють 459 пунктів обігріву населення

У Хмельницькій області працюють 459 пунктів обігріву населення.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в області, пункти обігріву розгорнуті у наметах та в окремих об’єктах громадського призначення (кафе, торговельних закладах, навчально-виховних комплексах, селищних радах тощо). Всі пункти забезпечені належним температурним режимом, гарячим чаєм, харчуванням та теплим одягом, запевняють рятувальники.

В обласному управлінні ДСНС наголосили, що послугами пунктів обігріву можуть скористатися всі охочі, оскільки вони працюють не лише для безпритульних.