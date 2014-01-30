У Львові чадним газом отруїлося подружжя і двоє дітей

10:33, 30 січня 2014
Новини регіонів
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больница донецк / Фото : novosti.dn.ua

У Львові в одній з квартир на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку чадним газом отруїлися четверо осіб, з яких двоє - діти.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, постраждало подружжя та двоє їхніх дітей. Дорослих після надання медичної допомоги в обласній лікарні направлено на амбулаторне лікування, а двох дітей – семирічного хлопчика та трьохрічну дівчинку - у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у дитячу лікарню.

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