У Львові чадним газом отруїлося подружжя і двоє дітей

У Львові в одній з квартир на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку чадним газом отруїлися четверо осіб, з яких двоє - діти.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, постраждало подружжя та двоє їхніх дітей. Дорослих після надання медичної допомоги в обласній лікарні направлено на амбулаторне лікування, а двох дітей – семирічного хлопчика та трьохрічну дівчинку - у стані середнього ступеня важкості госпіталізували у дитячу лікарню.