У столиці сьогодні за медичною допомогою звернулися 11 учасників акцій
10:34, 30 січня 2014Новини регіонів
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У Києві сьогодні за медичною допомогою звернулися 11 учасників акцій протесту.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.
«Станом на 06:00 30 січня (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулися 11 осіб, з яких 2 – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.
За даними Департаменту охорони здоров’я, «причини госпіталізації – гостра респіраторна вірусна інфекція та параноїдний синдром».
Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні
можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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