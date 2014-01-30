У столиці сьогодні за медичною допомогою звернулися 11 учасників акцій

У Києві сьогодні за медичною допомогою звернулися 11 учасників акцій протесту.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент охорони здоров’я КМДА.

«Станом на 06:00 30 січня (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулися 11 осіб, з яких 2 – госпіталізовано», - йдеться в повідомленні.

За даними Департаменту охорони здоров’я, «причини госпіталізації – гостра респіраторна вірусна інфекція та параноїдний синдром».

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні

можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.