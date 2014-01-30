Львівщина: через снігові замети відсутнє транспортне сполучення з 83 населеними пунктами

10:55, 30 січня 2014
Новини регіонів
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фото first-gear.in.ua

У дев’яти районах Львівщини через снігові замети відсутнє транспортне сполучення з 83 населеними пунктами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом на 30 січня на ділянках доріг загального користування у Бродівському, Буському, Золочівському, Миколаївському, Мостиському, Радехівському, Сокальському, Старосамбірському та Яворівському районах області утворюються перемети, внаслідок чого повністю відсутній проїзд до 41 населеного пункту та значно ускладнено - до 42 населених пунктів.

Також ускладнено проїзд на дорогах регіонального значення «Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква» на ділянці дороги від населеного пункту Острів Сокальського району до межі з Волинською областю та «Львів-Радехів-Луцьк» на ділянці дороги від населеного пункту Вузлове Радехівського району до межі з Волинською областю.

Проїзд дорогами державного значення, у тому числі «Київ-Чоп» забезпечено у повному обсязі.

Минулої доби підрозділами ДСНС України здійснено буксирування 122 транспортних засобів, в тому числі трьох автобусів, 44 великовантажних автомобілів та 75 легкових автомобілів, надано допомогу 217 особам, до пунктів обігріву звернулис 100 осіб.

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