Львівщина: через снігові замети відсутнє транспортне сполучення з 83 населеними пунктами

У дев’яти районах Львівщини через снігові замети відсутнє транспортне сполучення з 83 населеними пунктами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом на 30 січня на ділянках доріг загального користування у Бродівському, Буському, Золочівському, Миколаївському, Мостиському, Радехівському, Сокальському, Старосамбірському та Яворівському районах області утворюються перемети, внаслідок чого повністю відсутній проїзд до 41 населеного пункту та значно ускладнено - до 42 населених пунктів.

Також ускладнено проїзд на дорогах регіонального значення «Ковель-Володимир-Волинський-Червоноград-Жовква» на ділянці дороги від населеного пункту Острів Сокальського району до межі з Волинською областю та «Львів-Радехів-Луцьк» на ділянці дороги від населеного пункту Вузлове Радехівського району до межі з Волинською областю.

Проїзд дорогами державного значення, у тому числі «Київ-Чоп» забезпечено у повному обсязі.

Минулої доби підрозділами ДСНС України здійснено буксирування 122 транспортних засобів, в тому числі трьох автобусів, 44 великовантажних автомобілів та 75 легкових автомобілів, надано допомогу 217 особам, до пунктів обігріву звернулис 100 осіб.