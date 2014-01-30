На Закарпатті - штормове попередження через ожеледицю на дорогах

У Закарпатській області на 30 січня на дорогах Закарпатської області збережеться ожеледиця, з цього приводу оголошене штормове попередження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні ДСНС України у Закарпатській області, сильна ожеледиця спостерігається з огляду на те, що вдень в області відбувається потепління, а вночі приходять морози.

За даними управління, найбільша небезпека чекає подорожуючих на перевалах, що сполучають Закарпатську область зі Львівською. Наразі температура повітря на перевалах така: на Латірському -7°, на Абранському -5°, на Яблунецькому -6°, на Ужоцькому -3°, на Торунському сягає -10°.

Згідно з повідомленням, на дорогах державного, обласного та місцевого значення покриття мокре, місцями сніжне, проїзд забезпечений.

Як інформують рятувальники, в період з 1 по 30 січня 2014 року для забезпечення проїзду та попередження зупинки руху транспорту на автодорогах області було надано допомогу в буксируванні 43 автомобілям. Від Управління ДСНС України у Закарпатській області на дорогах та перевалах в рятувальних операціях були задіяні 22 одиниці техніки та 88 чоловік особового складу.