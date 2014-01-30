Донеччина: рятувальники звільнили зі снігових заметів 19 «швидких»

У Донецькій області рятувальники за останню добу звільнили зі снігових заметів 19 автомобілів швидкої допомоги, 3 автобуси з пасажирами, зокрема шкільний автобус, близько 70 автомобілів (46 легкових і 23 – вантажних авто) і один трактор.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Держслужби по надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, через погіршення погодних умов рятувальники протягом доби витягували зі снігових заметів машини за допомогою пожежних автомобілів і буксирувальних тросів на безпечні ділянки дорогий.

Так, у містах Донецьку, Маріуполі, Макіївці, а також Первомайському, Мар‘їнському районах працівники ДСНС витягли зі снігових заметів автомобілі швидкої медичної допомоги й транспортували лікарів до хворих людей. У місті Маріуполь рятувальники допомогли в транспортуванні до пологового будинку двох вагітних жінок. Біля селища Орлівка Ясинуватського району рятувальні служби, на прохання водія, допомогли вибратися зі снігового замета на проїжджу частину дороги шкільному автобусу.

Для надання допомоги від Головного управління ДСНС України в Донецькій області було залучено 45 одиниць техніки й 140 чоловік особового складу.