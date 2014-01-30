У Криму оголосили НС через шквали та снігопади

У Криму через погірення погоди за дорученням голови Ради міністрів автономії Анатолія Могильова оголошено надзвичайну ситуацію .

Про це УНІАН повідомили в прес-службі уряду АРК.

У 15-ти регіонах ускладнено дорожній рух, порушено енерго-, водо- і теплопостачання, зокрема, об'єктів соціальної сфери.

Зокрема, обмежено рух на дорозі Красноперекопськ - Сімферополь. Без світла 206 сіл і селищ. Не працюють 27 котельних із 905. Закрито 234 школи із 542, а також 39 ФАПів і амбулаторій.

«Головне завдання, яке стоїть перед нами, - забезпечити кримчанам нормальні умови. В першу чергу, необхідно відновити нормальну роботу шкіл, лікарень, об'єктів водо- та теплопостачання», - сказав Могильов у Сімферополі на нараді в четвер.

«Люди не повинні залишатися в холодних будинках. Побувайте в кожному населеному пункті у вашому районі, проконтролюйте, що робиться, які проблеми, яка потрібна допомога», - звернувся прем'єр Криму до керівників регіонів.

На 30-31 січня в Криму рятувальники оголосили штормове попередження: заметіль, ожеледь, налипання мокрого снігу, вітер 15-25 м/с.

В автономії працюють 23 стаціонарних пункти обігріву.