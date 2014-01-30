У київському метро 50-річний чоловік втратив свідомість і впав на рейки
17:24, 30 січня 2014Новини регіонів
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Трагедії вдалося уникнути, оскільки машиніст застосував екстрене гальмування. Втім, чоловіка з травмою ноги було госпіталізовано до лікарні
На столичній станції метро “Золоті ворота” чоловік втратив свідомість і впав на рейки під час прибуття потягу.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, інцидент стався сьогодні близько 16.00.
Як зазначили у міліції, 50-річному чоловіку раптово стало зле і він впав на залізничну колію платформи під час прибуття потягу.
Трагедії вдалося уникнути, оскільки машиніст застосував екстрене гальмування. Втім, чоловіка з травмою ноги було госпіталізовано до лікарні.
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