На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом, у тому числі дитина

Вчора о 23.30 у с. Забороль Рівненської області у приватному житловому будинку від отруєння чадним газом через порушення правил експлуатації газового котла загинули троє людей, у тому числі дитина 2006 р.н.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, ще одну дитину (1999 р.н.) у середньому стані важкості госпіталізовано.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.