На Рівненщині троє людей отруїлися чадним газом, у тому числі дитина
11:18, 31 січня 2014Новини регіонів
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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, одну дитину у стані середньої важкості госпіталізовано
Фото: УНІАН
Вчора о 23.30 у с. Забороль Рівненської області у приватному житловому будинку від отруєння чадним газом через порушення правил експлуатації газового котла загинули троє людей, у тому числі дитина 2006 р.н.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, ще одну дитину (1999 р.н.) у середньому стані важкості госпіталізовано.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
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