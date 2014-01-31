У Донецькій області рятувальники витягли зі снігових заметів 8 «швидких»

У Донецькій області рятувальники за останню добу витягли зі снігових заметів 8 автомобілів швидкої допомоги та транспортували трьох вагітних жінок до пологових будинків.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області, за допомогою пожежних автомобілів і буксирних тросів рятувальники витягли зі снігових заметів 15 легкових та 26 вантажних автомобілів, 3 мікроавтобуси і 8 автомобілів швидкої медичної допомоги. Крім того, евакуювали і перевезли до пунктів обігріву 37 осіб; перевезли 10 працівників служби РЕМ до місця призначення; витягли на проїжджу частину дороги трактор; надали допомогу в транспортуванні трьох вагітних жінок до пологових будинків.

Допомога була надана в містах Донецьк, Макіївка, Торез, Сніжне, Маріуполь, Дебальцеве, а також у Добропільському, Волноваському, Старобешівському, Амвросіївському, Новоазовському, Першотравневому, Шахтарському, Мар'їнському, Красноармійському і Великоновосілківському районах.

Від Головного управління ДСНС України в Донецькій області було залучено 35 одиниць техніки, а також 132 особи особового складу.