На Хмельниччині у 2014 р. планують оздоровити 114 тис. школярів

На Хмельниччині у 2014 році планується забезпечити оздоровленням та відпочинком 114 тис. дітей шкільного віку або понад 93% від загальної їх чисельності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА Віктор Очеретянко на засіданні колегії облдержадміністрації.

Він зазначив, що обласна влада запланувала забезпечити оздоровленням усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 75% - дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 75% - дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 45% - дітей-інвалідів, 12% - талановитих і обдарованих дітей.

Разом з тим, посадовець зауважив, що залишається невирішеним питання щодо оздоровлення дітей пільгових категорій з особливим потребами – жоден оздоровчий заклад області не має належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей цієї категорії.

Крім цього, у 2014 році з обласного бюджету передбачено виділення 3,5 млн грн на оздоровлення дітей, позабюджетних коштів буде залучено на суму 14,5 млн грн. Також Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності запланував на оздоровлення 10 млн грн.

Довідка УНІАН. У 2013 році на Хмельниччині оздоровилося понад 116 тис. дітей.