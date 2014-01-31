У Донецькій області через негоду залишаються знеструмленими 57 населених пунктів

У Донецькій області на даний час у зв'язку зі складними погодними умовами залишаються знеструмленими 57 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, без електроенергії залишаються 57 населених пунктів у Амвросіївському, Волноваському, Володарському, Великоновосілківському, Новоазовському, Першотравневому, Старобешівському, Тельманівському та Шахтарському районах.

У повідомленні уточнили, що в регіоні залишаються знеструмленими 2 повітряні лінії 110 кВ, 2 повітряні лінії 35 кВ, 33 повітряні і кабельні лінії електропередачі 6-10 кВ, а також 328 трансформаторних підстанцій, 6 котелень (по дві у Старобешівському, Шахтарському та Амвросіївському районах).

Для ліквідації наслідків знеструмлення у цілому ДТЕК «Донецькобленерго» на даний час задіяло 238 виїзних бригад у складі 640 осіб.

Проведення аварійно-відновлювальних робіт ускладнене через відсутність доступу до енергооб'єктів у зв'язку з сильними сніговими переметами, відзначили в ОДА.