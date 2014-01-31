У Черкасах у центрі міста чоловік помер від переохолодження

У Черкасах в ніч на 31 січня у центрі міста на бульварі Шевченка 39-річний чоловік помер від переохолодження.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УДСНС в Черкаській області, вранці 31 січня виявили тіло 39-річного чоловіка. За попередніми даними, він загинув через переохолодження. Остаточну причину його смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

Всього ж у Черкаській області за добу через обмороження 4 людей звернулося до лікарів. 30 січня до Чорнобаївської центральної районної лікарні із діагнозом обмороження верхніх кінцівок було доставлено 48-річного мешканця села Москаленки. Чоловіка було госпіталізовано до травматологічного відділення. Цього ж дня із загальним переохолодженням організму до цієї ж лікарні було госпіталізовано 36-річного мешканця села Кліщенці. Стан потерпілого лікарі оцінюють як тяжкий.

Ще один потерпілий внаслідок обмороження верхніх та нижніх кінцівок I-II-го ступеня, мешканець села Вікторівка Маньківського району, був госпіталізований до райлікарні.

До Золотоніської районної лікарні за медичною допомогою із обмороженням верхніх кінцівок II-III ступеня звернулася 87-річна пенсіонерка с. Хрущівка. Потерпіла була негайно госпіталізована.