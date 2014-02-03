В Івано-Франківській області з обмороженням за добу госпіталізовано 10 осіб

09:28, 03 лютого 2014
Новини регіонів
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Фото : stv24.info

В Івано-Франківській області з обмороженням за добу госпіталізовано 10 осіб.

Як повідомили УНІАН у Державній службі надзвичайних ситуацій, випадки травмування людей внаслідок обмороження сталися у Косівському, Калуському, Снятинському, Коломийському, Рогатинському районах та Яремча.

Управління ДСНС в області закликає громадян за умов різкого зниження температури уникати довготривалого перебування на відкритому повітрі, щоб не зашкодити своєму здоров’ю.

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