Луганщина: у приватному домогосподарстві від африканської чуми загинуло 5 свиней

30 січня у с. Давидо-Микільське Краснодонського району Луганської області в приватному домогосподарстві, внаслідок інфекційного захворювання (африканська чума свиней) загинуло 5 свійських свиней.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, з метою недопущення поширення захворювання Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Луганській облдержадміністрації з 31 січня у с. Давидо-Микільське встановлено карантин.

Ситуація перебуває під контролем Головного управління ДСНС України у Луганській області.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня на нараді в Луганській облдержадміністрації з питань вжиття заходів щодо ліквідації і недопущення занесення збудника африканської чуми свиней на територію області ухвалено рішення почати стовідсотковий відстріл диких кабанів. Відповідне рішення ухвалено у зв'язку зі збільшенням випадків загибелі тварин від африканської чуми свиней на території Ростовської області Росії, яка безпосередньо межує з Луганською.

