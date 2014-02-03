Львівщина: родина з немовлям отруїлася невідомою речовиною

На Львівщині з діагнозом «отруєння невідомою речовиною» госпіталізовано трьох осіб, серед яких однорічна дитина.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 лютого о 17.30 до реанімаційного відділення Новояворівської районної лікарні з діагнозом «отруєння», госпіталізовано трьох осіб, з них 1 дитина - жителів села Караченів Яворівського району.

Постраждало молоде подружжя (віком 26 та 21 рік) та їхня дитина 2012 року народження.

Причини отруєння встановлюються, у приватному будинку відсутній газ, опалення – пічне, дровами.