Львівщина: родина з немовлям отруїлася невідомою речовиною
12:21, 03 лютого 2014Новини регіонів
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Причини отруєння встановлюються, у приватному будинку відсутній газ, опалення – пічне, дровами
Фото : Обозреватель
На Львівщині з діагнозом «отруєння невідомою речовиною» госпіталізовано трьох осіб, серед яких однорічна дитина.
Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 1 лютого о 17.30 до реанімаційного відділення Новояворівської районної лікарні з діагнозом «отруєння», госпіталізовано трьох осіб, з них 1 дитина - жителів села Караченів Яворівського району.
Постраждало молоде подружжя (віком 26 та 21 рік) та їхня дитина 2012 року народження.
Причини отруєння встановлюються, у приватному будинку відсутній газ, опалення – пічне, дровами.
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