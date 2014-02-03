Львівщина: рятувальники доставляють медиків на виклики до пацієнтів на снігоходах
На Львівщині до відрізаних від транспортного сполучення сніговими заметами населених пунктів медиків на виклики до пацієнтів доставляють рятувальники на снігоходах.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.
Як зазначається у повідомленні, до рятувальної служби надійшов сигнал про те, що в селі Криве Радехівського району потребують термінової медичної допомоги двоє дітей-дошкільнят віком 2 і 5 років, проте проїхати до села автотранспортом через снігові замети неможливо.
Для надання медичної допомоги дітям рятувальники на снігоході доставили лікаря у населений пункт, що дозволило оперативно і вчасно надати необхідну медичну допомогу дітям, підкреслили в ГУ ДСНС.
За повідомленням департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 1 лютого у Радехівському районі області відсутнє автосполучення з 41 населеним пунктом.
Рятувальники на території області вже визволили із снігових заметів 4 «карети» швидкої медичної допомоги.