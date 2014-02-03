У Вінницькій області внаслідок вибуху в шкільній котельні загинуло 2 людей
Наразі для учнів старших класів навчальний процес припинено
У м.Тульчин Вінницької області внаслідок вибуху в шкільній котельні загинуло двоє людей.
Як повідомили УНІАН у Управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, 3 лютого на пункт зв’язку оперативно-координаційного центру УДСНС в області надійшло повідомлення про те, що о 11:15 в м.Тульчин на вул. Леніна, 43, в котельні загальноосвітньої школи №3 стався гідродинамічний удар системи тепловодопостачання, що спричинив руйнування котла та частково приміщення котельні.
Вибухова хвиля вибила шибки в 14 віконних рамах зі сторони коридору та сходових клітин у розташованому поряд приміщенні основного шкільного корпусу, в якому навчаються 330 учнів старших класів (загалом у школі навчається 600 учнів).
Школярі початкових класів навчальний процес проводять у іншому шкільному корпусі, який забезпечений окремим опаленням.
Внаслідок надзвичайної події загинули двоє технічних працівників школи – завгосп, 1965 р. н. та оператор котельної установки, 1982 р. н. (помер у приймальному відділенні Тульчинської районної лікарні).
Наразі для учнів старших класів навчальний процес припинено.
На 14:00 заплановане засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
На місці події працює оперативна група УДСНС України у Вінницькій області.