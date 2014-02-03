У Києві ліквідували підпільну нарколабораторію

Співробітники відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків Дарницького райуправління міліції Києва викрили та знешкодили підпільну нарколабораторію.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

За даними правоохоронців, молода пара орендувала однокімнатну квартиру в Дарницькому районі. Обоє наркозалежні, грошей на чергову дозу постійно не вистачало, тому вони вирішили самостійно виготовляти наркотик у себе вдома. Допомагали їм більш досвідчені в цій справі двоє друзів, зазначається в повідомленні.

Під час перевірки та обшуку помешкання підозрюваних оперативники вилучили спеціальне обладнання, на якому виготовляли амфетамін, а також велику кількість різноманітних хімічних препаратів, що використовувались при виготовленні амфетаміну, підкреслили у ВЗГ.

Дану подію занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту».