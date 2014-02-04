У Києві горів міський центр крові

В столиці 150 осіб евакуйовано під час пожежі у Київському міському центрі крові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві, інформація про задимлення у 3-поверховій будівлі Київського міського центру крові по вул. Максима Берлінського надійшла 3 лютого, о 14.37.

На місце події рятувальні підрозділи з’ясували, що пожежа виникла в приміщенні для персоналу розміром приблизно 10 кв. м. Вогонь перекинувся на сусідній кабінет лабораторії кріобіології на 1-му поверсі площею 60 кв. м. У приміщенні для довготривалого зберігання плазми знаходився негерметичний азот температурою -196 °С у п’яти ємностях загальним обсягом 1 тис. л. Хімічна речовина не загрожувала людському життю, так як загрози вибуху не існувало, зазначили в ДСНС.

«Під час пожежі керівництво Київського міського центру крові виводило робочий персонал на свіже повітря. Рятувальники приєдналися до евакуювання людей. Із будівлі було виведено 150 працівників», - йдеться в повідомленні.

О 15.04 пожежу було локалізовано, а о 15.15 – ліквідовано на площі 20 кв. м.

Причина виникнення пожежі наразі встановлюється. Жертв та постраждалих немає.