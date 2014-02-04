У Донецькій області після негоди поновилося навчання в 82% шкіл

У Донецькій області після вимушеної паузи, викликаної негодою, відновилося навчання у 82 % шкіл.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, з 1093 загальноосвітніх шкіл комунальної форми власності області відновили роботу в звичайному режимі 906 шкіл (82 % від їх загальної кількості), в яких навчаються 287 553 учні (87% від загальної кількості).

Поки залишається призупинено навчально-виховний процес у школах міст Дебальцеве, Дзержинськ, Єнакієве, Красний Лиман, Харцизьк, Сніжне (1-4 класи), а також Новоазовському, Першотравневому, Тельманівському, Волноваському (частково) районах. За словами голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького, «тут є питання по декількох шкільних котельнях і непроїзних дорогах до навчальних закладів». Але губернатор запевнив, що «через найближчі 2-3 дні всі діти в Донецькій області відновлять навчання в школі».