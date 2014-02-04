Тернопільщина: 42-річний чоловік загинув через переохолодження
12:02, 04 лютого 2014Новини регіонів
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Фото : 1001.ru
У Тернопільській області знайшли 42-річного жителя Хмельницької області, який помер від переохолодження.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди територіального управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій, тіло чоловіка виявили учора в післяобідню пору поблизу села Нападівка Лановецького району. Встановлено, що померлий – житель села Дідківці Білогірського району Хмельницької області. Причина його загибелі – загальне переохолодження.
Також учора в Борщівську центральну району лікарню з діагнозом «Обмороження обох кистей рук та ніг ІІ-ІІІ ступеня» госпіталізовано 60-річного жителя села Більче Золоте Борщівського району.
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