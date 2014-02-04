У дитячих садках дітей годують небезпечним рослинним жиром

У Житомирі дітей у дитсадках годували небезпечним спредом, відкрито провадження.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Згідно повідомлення, одне з підприємств області "отримало із бюджету понад 940 тис грн на вершкове масло, а постачали дітям заборонений спред".

Через це наприкінці січня цього року за результатами прокурорської перевірки додержання вимог законодавства щодо забезпечення якісного харчування дітей у дошкільних навчальних закладах Житомира розпочато кримінальне провадження за ст.227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) КК України.

Установлено, що публічне акціонерне товариство, отримавши із бюджету понад 940 тис грн для закупівлі дитячим садочкам масла вершкового, насправді постачало заборонений для вживання рослинний жир з позначенням на упаковці як масло вершкове.

А відповідно до умов виграного тендеру, одне з ПАТ області зобов’язалося упродовж 2013 року поставити у дошкільні навчальні заклади Житомира понад 27,5 тонн вершкового масла.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Житомира.

На усунення порушень прокуратура внесла відповідне подання Житомирському міському голові Володимиру Дебою.

За результатами розгляду цього подання службовцю управління освіти Житомирської міської ради вже оголосили догану.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Житомирський облрада вирішила створити комісію, яка перевірятиме стан харчування дітей у дитсадках.

З пропозицією створити комісію виступив на сесії депутат Сергій Сухомлин.

Наявність проблеми з тендерними процедурами в Житомирі та області в цілому визнав на сесії голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук. Її також визнають в Житомирській міській раді.

«Конкурсні торги на закупівлю молока для потреб дошкільних навчальних закладів Житомира, що проходили 7 листопада 2013, не відбулося через відсутність учасників», - повідомляє сайт Житомирської міської ради.

Раніше прокуратура вимагала від Житомирської міської ради навести лад у постачанні продуктів до дитсадків.

Для цього відомство організувало перевірку дотримання Житомирською міськрадою вимог чинного законодавства при організації харчування дітей у навчальних закладах міста.