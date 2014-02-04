У Києві до бригад швидкої медичної допомоги звернулися 3 особи
12:14, 04 лютого 2014Новини регіонів
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За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 6:00 4 лютого (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулися 3 особи, з яких 2 – госпіталізовано. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Причини госпіталізації – лакунарна ангіна та алкогольна інтоксикація.
Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.
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