У Києві до бригад швидкої медичної допомоги звернулися 3 особи

За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 6:00 4 лютого (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулися 3 особи, з яких 2 – госпіталізовано. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Причини госпіталізації – лакунарна ангіна та алкогольна інтоксикація.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.