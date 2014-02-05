Водій маршрутки, що потрапила під потяг на переїзді на Сумщині, залишився живий

У Сумській області водій маршрутки, що потрапила під потяг «Харків - Ворожба», і в результаті чого загинуло 12 людей, залишився живий.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила співробітник прес-служби прокуратури Сумської області Марина Фільченко.

«Попередньо встановлено, що 28-річний водій маршрутки ймовірно не зреагував на попереджувальний сигнал світлофора та продовжив рух. Маршрутка потрапила під колеса дизель-потягу №847 сполученням «Харків-Ворожба». Водій – житель м. Суми, 1986 року народження, залишився живий», – повідомила Фільченко.

За її словами, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Проводяться всі необхідні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, аварія відбулася у вівторок, 4 лютого, приблизно о 15.30 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району: пасажирський потяг «Харків - Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. За попередньою інформацією, поїзд протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів. За уточненими даними, в мікроавтобусі перебували водій та 18 пасажирів. В результаті ДТП 12 людей загинуло, 7 – травмовані.