Сім'ї загиблих в аварії в Сумській області одержать по 100 тис грн

Сім'ї загиблих у результаті зіткнення маршрутки з поїздом у Сумській області одержать по 100 тис. грн, повідомив за підсумками засідання уряду в середу, 5 лютого, міністр інфраструктури Володимир Козак з посиланням на ухвалене урядом рішення.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, «сім'ї загиблих одержать по 100 тис. грн, ті, хто постраждав, – по 50 тис. грн».

Кошти, як очікується, будуть виділені з резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого 2014 року близько 15-ї години на залізничному переїзді 23 км перегону Вири – Комори (Сумська область), обладнаному автоматичною сигналізацією переїзду, яка справно працювала, відбулося зіткнення маршрутного автобуса з дизель-поїздом №847 повідомленням Харків - Ворожба. У автобусі знаходилося 18 пасажирів і водій, загинули 12 чоловік.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") заявила, що зіткнення потягу з маршрутом відбулося з вини водія маршруту, що виїхав в невстановленому місці на переїзд.