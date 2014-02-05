Одеситів просять утриматися від прогулянок по замерзлому морю

В Одесі рятувальники закликають населення утриматися від прогулянок по замерзлому морю, оскільки це небезпечно для життя.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, 4 лютого о 22.48 до служби «101» надійшло повідомлення про те, що в районі пляжу «Ланжерон» на крижині перебуває людина, яка потребує допомоги.

До місця події виїхали пожежно-рятувальне відділення, відділення водолазно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення обласного управління ДСНС, відділення групи прикордонної служби, а також буксир «Новатор» Одеського морського порту.

«За допомогою приладу нічного бачення було встановлено, що на відстані орієнтовно 500 м від берегової лінії перебував дрейфуючий буй, який, можливо, переплутали з людиною», - повідомили у відділі.

У відділі також зазначили, що стурбованість рятувальників викликана тим, що «на замерзлому морі, по льоду, часто гуляють люди, не прислухаючись до застережень рятувальників про небезпеку таких прогулянок».

За словами начальника ГУ ДСНС України в Одеській області Володимира Боделана, щорічно зі зниженням температури до берега прибиває величезна кількість льоду.

«Люди, особливо приїжджі, вважають, що безпечно гуляти на відстані 100-200 метрів від берега. Насправді - цей лід, як солона вода, несе високу небезпеку. Це не прісна вода, не озеро і не лиман, які промерзають. Лід у солоному морі рухомий і ніколи не сковується в єдиний пласт», - пояснив Боделан.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, днями на пляжі «Відрада» на деякій відстані від берега було виявлено труп вмерзлого в лід чоловіка. Встановлено, що це громадянин Росії, 1975 р.н., який прибув до Одеси на відпочинок.

«Припускається, що чоловік гуляв по замерзлому морю, провалився під лід і не зміг вибратися. Помер іноземець від переохолодження – труп був до пояса під водою, глибина там не більше за 1 метр», - повідомили в управлінні.