В Одеській області трьох працівників медкомісії підозрюють в отриманні хабарів

В Одеській області затримано трьох працівників медкомісії, які підозрюються в отриманні хабарів на суму 50 тис. грн від громадян за видачу довідок про інвалідність.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, підозрюваних було затримано у момент отримання неправомірної вигоди.

«Прокуратурою Одеси здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом вимагання неправомірної вигоди членами медико-соціальної експертної комісії одного з міст в Одеській області за надання довідки про отримання групи інвалідності», - повідомили у прес-службі.

У повідомленні зазначається, що у ході досудового розслідування за підозрою в скоєнні кримінального злочину 4 лютого підозрювані були затримані після отримання ними від громадянина 2 тис. грн за оформлення відповідного документа.

«За попередніми даними, в результаті низки злочинних дій співробітники медкомісії отримали близько 50 тис. грн», - додали у прес-службі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 4 ст. 368 (отримання хабара) КК України, здійснює слідчий відділ міського управління міліції.