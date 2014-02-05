Для безпеки пішоходів у Києві своєчасно очищатимуть дахи будинків від бурульок

Через різке потепління у столиці посилено контроль за своєчасним очищенням дахів будинків від бурульок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища.

Фахівці наголошують, що відповідно до Правил благоустрою міста Києва, балансоутримувачі повинні забезпечувати своєчасне прибирання снігу та льоду з балансової та прилеглої територій, негайно проводити очищення дахів і козирків від снігу та бурульок з дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах, виставляти вартових.

У разі невиконання зазначених правил порушників притягуватимуть до відповідальності згідно зі ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що передбачає накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 340 до 1 тис. 360 грн.) та на посадових осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 тис. 700 грн.).

В КМДА інформують, що з початку року працівниками зазначеного Департаменту, КП «Київблагоустрій» спільно з районними у м. Києві державними адміністраціями за неналежне прибирання снігу та несвоєчасне очищення дахів від бурульок вручено 2537 приписів та складено 338 адміністративних протоколів.