У Дніпровському районі столиці правоохоронці ліквідували домашню нарколабораторію

Співробітниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Дніпровського райуправління столичної міліції спільно з прокуратурою району викрито подружжя, яке облаштувало нарколабораторію у власній квартирі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зловмисників затримали «на гарячому» – під час продажу дози черговому клієнтові. Затримані чоловік і дружина – наркозалежні зі стажем, що стало причиною втрати ними роботи. Щоб мати кошти для існування, вони почали виготовляли опій в домашніх умовах та збувати заборонений товар. Наркотик для продажу готували концентрований.

Щодня до них за дозою приходило близько 20 наркозалежних, які платили подружжю до двох тисяч гривень за день. Майже всі гроші подружжя витрачало на наркотики для себе.

В цій сім’ї росте чотирирічна донька.

Слідчим відділом Дніпровського райуправління міліції стосовно затриманих чоловіка та жінки відкрито кримінальні провадження за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.