У Києві за добу до медиків "швидкої" за допомогою звернулося 5 осіб

За інформацією Департаменту охорони здоров’я КМДА, станом на 6:00 6 лютого (з початку доби) до лікарів бригад швидкої медичної допомоги звернулися 5 осіб, з яких 3 – госпіталізовано. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. За даними прес-служби, причини госпіталізації – садна кінцівок, інфіковані рани пальців правої кисті, бронхіт.

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