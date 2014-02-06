Закарпаття: на горі Красія під час катання на лижах травмувалися четверо туристів

Поблизу с. Вишка Великоберезнянського району Закарпатської області, на г. Красія, травмувалися четверо туристів. Як повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, отримавши виклик, співробітники аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС у Закарпатській області швидко знайшли постраждалих, надали їм першу домедичну допомогу та доставили до лікарні.

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