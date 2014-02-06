В Одесі горів автомобіль швидкої допомоги

В Одесі сталося займання автомобіля швидкої допомоги.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління ДСНС в Одеській області, 5 лютого о 18.31 до служби «101» надійшло повідомлення про займання автомобіля на вулиці Водопровідній. Автомобіль стояв на проїжджій частині, водій у момент займання в салоні був відсутній.

«Рятувальники ліквідували займання моторного відсіку автомобіля швидкої допомоги «Газель» на площі 3 кв. метра», - повідомили у відділі. Причина пожежі встановлюється. Загиблих і постраждалих немає.