У Києві у Будинку профспілок вибухнула коробка з ліками, постраждала людина

Сьогодні близько 09.30 в Будинку профспілок вибухнула коробка з ліками, постраждав один з активістів Майдану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповів активіст Майдану Анатолій Ведмідь.

“Відбулася провокація, внаслідок якої один з активістів Майдану отримав важку травму внаслідок відкриття пакету з ліками, де була вибухівка. Людині серйозно пошкоджено руку. Ми вивчаємо, що за вибуховий пристрій був у коробці. Постраждалий зараз знаходиться у лікарні. Також не відомо, хто приніс цю коробку”, - сказав Ведмідь.

Активісту Майдану внаслідок вибуху в Будинку профспілок відірвало кисть руки.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Відділу зв’язків з громадськістю столичної міліції.

За даними правоохоронців, о 12.20 на спецлінію «102» від лікаря надійшло повідомлення про те, що до однієї з міських лікарень доставлено чоловіка в тяжкому стані.

«У потерпілого діагностовано пошкодження очей, а також відірвана кисть руки. Поранений перебуває без свідомості. Вік та місце проживання чоловіка наразі не встановлено», - повідомили у ВЗГ.

Зі слів лікаря, потерпілий знаходився в Будинку профспілок на п’ятому поверсі, відкрив якусь коробку, після чого стався вибух, у результаті якого чоловік і отримав травми, зазначили в міліції.

«Наразі біля Будинку профспілок знаходиться слідчо-оперативна група Шевченківського райуправління столичної міліції. Активісти не допускають правоохоронців до місця події», - йдеться в повідомленні.

Другу групу співробітників Шевченківського РУ направлено до лікарні №17, щоб поспілкуватися з потерпілим, коли він прийде до свідомості, додали у ВЗГ.

Матеріали внесено до Єдиного обліку Шевченківського райуправління. Триває подальша перевірка.